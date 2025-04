AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 11,25 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,25 EUR zu. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 303.478 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,03 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,86 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,210 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,83 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.02.2025. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 226,74 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 91,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,714 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

