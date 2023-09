AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,76 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,76 EUR. Bei 33,80 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,71 EUR. Bisher wurden heute 4.917 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 10,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (23,62 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,04 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,20 EUR an.

Am 27.07.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

