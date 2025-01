AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursplus

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 13,46 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 13,46 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 13,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 216.007 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,18 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 168,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2025 (12,69 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,76 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,381 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,24 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 31.10.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie eingenommen. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

DeepSeek sorgt für KI-Gewitter an der NASDAQ: Aktien von Microsoft, Broadcom, Infineon, AMD & Co unter Druck - NVIDIA-Aktie mit Rekordwertverlust