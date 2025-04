AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,24 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,48 EUR aus. Bei 11,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 389.220 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 24,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 115,22 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 24,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,83 EUR.

Am 27.02.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,714 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

