AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 13,31 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 13,31 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,39 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,34 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.373 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 36,18 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 171,83 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.01.2025 bei 12,69 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 4,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

