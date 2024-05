AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

AIXTRON SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 21,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 21,75 EUR zu. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,79 EUR zu. Bei 21,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 105.029 Stück.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Gewinne von 83,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2024 bei 21,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 2,57 Prozent Luft nach unten.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,397 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,91 EUR.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,31 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 77,23 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,22 EUR je Aktie belaufen.

