AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 17,50 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 17,50 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,14 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 295.242 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gewinne von 127,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,70 EUR am 29.08.2024. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 4,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,59 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

