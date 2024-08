AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 17,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 17,34 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,14 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 17.581 Stück.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 56,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (16,70 EUR). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 3,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,59 EUR an.

Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR im Vergleich zu 173,44 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Aktien von Infineon, ASML und STMicro stark trotz enttäuschender NVIDIA-Bilanz