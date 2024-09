AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 16,01 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,01 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,03 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,91 EUR nach. Bei 16,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 48.072 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 149,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 13,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,68 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,389 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,97 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,36 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,06 EUR je Aktie.

