AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,50 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 336.565 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,18 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 168,10 Prozent wieder erreichen. Am 27.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 6,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,381 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,24 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 156,33 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

