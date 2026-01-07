Akatsuki Eazima hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Akatsuki Eazima lud am 07.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 100,92 JPY gegenüber 68,41 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Akatsuki Eazima im vergangenen Quartal 2,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akatsuki Eazima 2,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net