DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.849 -0,4%Euro1,1681 ±0,0%Öl60,26 -0,2%Gold4.422 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Steuer-ID und Steuernummer: Wo man sie findet und wieso es sie gibt Steuer-ID und Steuernummer: Wo man sie findet und wieso es sie gibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Akatsuki Eazima hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

08.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Akatsuki Eazima Co Ltd
4.075,00 JPY 45,00 JPY 1,12%
Charts|News|Analysen

Akatsuki Eazima lud am 07.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 100,92 JPY gegenüber 68,41 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Akatsuki Eazima im vergangenen Quartal 2,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akatsuki Eazima 2,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Akatsuki Eazima

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akatsuki Eazima

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Akatsuki Eazima Co Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung