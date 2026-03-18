NVIDIA arbeitet wohl an einer Open-Source-Plattform für KI-Agenten, die es Unternehmen ermöglichen könnte, autonome KI-Systeme für Arbeitsaufgaben einzusetzen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Fed lässt Leitzins stabil: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen tiefer -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Commerzbank, NVIDIA im Fokus Heidelberger Druckmaschinen: Gemeinschaftsunternehmen im Drohnenbereich geplant. Angriffe auf Irans Gasindustrie: Ölpreise ziehen wieder deutlich an. NEL: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor. Macy's Prognose bleibt vorsichtig. Meta: VR-Rückzug und Milliardenverluste - Facebook-Konzern setzt voll auf KI.

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