AKTIE IM FOKUS: Broadcom tiefer erwartet - Konsolidierung nach Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf der Aktien von Broadcom reicht den Anlegern am Freitag auch ein positiver Quartalsausblick des Halbleiterkonzerns zunächst nicht mehr aus. Im vorbörslichen Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq fiel der Aktienkurs um 2,7 Prozent auf 252,80 US-Dollar. Am Mittwoch hatten sie mit 265,43 Dollar eine weitere Bestmarke aufgestellt. Seit dem Zwischentief Anfang April hatten sich die Titel im Wert nahezu verdoppelt.

Broadcom übertraf mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die durchschnittliche Markterwartung knapp. Der Konzern geht von Erlösen von rund 15,8 Milliarden Dollar aus. Allerdings gab es unter den Experten auch deutlich zuversichtlichere Schätzungen, die um bis zu 1 Milliarde Dollar höher lagen. Broadcom gehört wie NVIDIA in den Augen vieler Anleger zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren.

Die US-Bank JPMorgan erhöhte ihr Kursziel für die Broadcom-Aktien von 250 auf 325 US-Dollar und beließ die Einstufung auf "Overweight". Die Ergebnisse des im April beendeten Geschäftsquartals seien etwas besser gewesen als gedacht und die Signale für das derzeit laufende Quartal seien solide, schrieb Analyst Harlan Sur. Er hob das positive KI-Geschäft hervor und sieht das Unternehmen auf gutem Weg, in diesem Bereich Erlöse von 19,5 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2024/25 und mehr als 31 Milliarden im Folgejahr zu erreichen.

Auch andere Analystenhäuser äußerten sich überwiegend positiv zum jüngsten operativen Geschäft und zu den weiteren Aussichten der Amerikaner. So erhöhten die Experten von Bernstein, Bank of America, Deutsche Bank und UBS ihre Kursziele auf bis zu 300 Dollar.

An der Börse ist Broadcom mittlerweile mehr als eine Billion Dollar wert, genauer rund 1,2 Billionen. Damit hat der Chip-Zulieferer für Technologiekonzerne wie Apple und Google (Alphabet C (ex Google)) sich Sachen Marktkapitalisierung mittlerweile am Elektroautobauer Tesla vorbei auf den siebten Rang der wertvollsten US-Konzerne geschoben. Allerdings könnte sich das am Freitag angesichts der erwarteten Kurskonsolidierung von Broadcom und der erwarteten Erholung von Tesla schon wieder umkehren./edh/ajx/mis