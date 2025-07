AKTIE IM FOKUS: DWS knacken Korrekturtrend nach guten Zahlen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) haben sich am Donnerstag nach den Geschäftszahlen am späten Vormittag an die Spitze im MDAX gesetzt. Die Papiere der Fondgesellschaft gewannen rund 5 Prozent auf 51,70 Euro und knackten damit den seit Ende März laufenden Korrekturtrend. Nun wartet um 52 Euro noch eine Charthürde.

Angeliki Bairaktari von JPMorgan bezeichnete den Quartalsbericht der Frankfurter als stark. Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe die Markterwartungen um 10 Prozent getoppt, so die Expertin. Lobend hob sie vor allem die hohen Mittelzuflüsse im Anlagebereich Alternatives hervor. Hier geht es um Immobilienanlagen im Spezialfondsbereich für vorwiegend deutsche institutionelle Kunden. Auch insgesamt habe sich die Mischung in den Mittelzuflüssen verbessert.

Bairaktari votiert mit "Overweight", ihr Kursziel von 51,50 Euro wurde allerdings inzwischen erreicht. Dies gilt auch für die Ziele einiger anderer Experten./ag/mis

