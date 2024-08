AKTIE IM FOKUS: Käufe auf niedrigerem Kursniveau bei Novo Nordisk

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die am Vortag nach enttäuschenden Quartalszahlen stark unter Druck geratenen Aktien von Novo Nordisk haben sich am Donnerstag etwas erholt. An der Börse von Kopenhagen ging es für die Papiere des Börsenschwergewichts am Mittag um 1,5 Prozent auf 841 dänische Kronen nach oben. Am Mittwoch waren sie um fast 7 Prozent abgesackt.

Während und nach der Telefonkonferenz der Dänen am Vortag sei der Kurs erheblich unter Druck geraten, schrieb Analyst James Quigley von Goldman Sachs. Unter Anlegern hätten sich Sorgen um den Blockbuster Wegovy breit gemacht. Dieser könne künftig zu niedrigeren Preisen vermarktet werden, beispielsweise im US-Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid. Auch er nehme nun mit Blick auf die mit der Abnehmspritze Wegovy erzielten Preise in den USA eine vorsichtigere Haltung ein, so Quigley./bek/jha/