AKTIE IM FOKUS: Knaus Tabbert sacken ab - Margenprognose gesenkt

23.09.25 15:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knaus Tabbert
17,26 EUR -2,18 EUR -11,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Knaus Tabbert sind am Dienstag nach einem gekappten Ausblick des Wohnmobil- und Wohnwagenherstellers eingebrochen. Nachdem sie im frühen Handel noch mit einem moderaten Kursplus auf ein weiteres Hoch seit November vergangenen Jahres gestiegen waren, sackten die Papiere am Nachmittag um bis zu vierzehn Prozent ab.

Die 21-Tage-Linie als charttechnischer Indikator für den kurzfristigen Trend diente aber als Unterstützung, zuletzt betrug das Minus 9,6 Prozent auf 18,18 Euro. 2025 haben sich die Aktien immer noch um mehr als 50 Prozent erholt, nachdem sie zuvor jahrelang überwiegend unter Druck gestanden hatten. Zum Börsengang im September 2020 waren die Papiere 58 Euro wert.

Im laufenden Geschäftsjahr traut sich Knaus Tabbert nun eine geringere Gewinnmarge zu als zuletzt angepeilt. Der Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller verwies auf den hohen Preisdruck angesichts starker Konkurrenz. Das neue Jahresziel für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) impliziere ein Ergebnis rund 25 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Jefferies-Analyst Rizk Maidi in einer ersten Reaktion./niw/men

