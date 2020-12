AKTIE IM FOKUS: Kurssprung bei Blackberry - Kooperiert mit Amazon

Aktien in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des einstigen Mobiltelefon-Spezialisten Blackberry erleben am Dienstag eine plötzlich Renaissance. Ein Kurssprung um mehr als ein Viertel auf 7,50 US-Dollar, in der Spitze sogar um mehr als die Hälfte, rückte die Aktien bei Anlegern schlagartig wieder ins Blickfeld. Als Auslöser galt ein mehrjähriger Vertrag mit Amazon Web Services mit dem Ziel, dass die Sparte des Online-Handelsgiganten bei der Entwicklung und Vermarktung einer Plattform für die Automobilindustrie hilft.

Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Blackberry-Lösung "IVY" - eine Cloud-verbundene Softwareplattform, mit der Autohersteller Fahrzeugsensordaten lesen und Erkenntnisse gewinnen sollen, um die Leistung von Fahrzeugen zu verbessern. Um die Blackberry-Aktien war es in den vergangenen Jahren nicht gut bestellt, erst im März hatten sie mit 2,70 Dollar den tiefsten Stand seit 2003 erreicht. Die Produktion von eigenen Mobiltelefonen wurde eingestellt, mittlerweile konzentriert sich das Unternehmen stärker auf Software-Lösungen./tih/he