AKTIE IM FOKUS: Wirecard-Aktie macht Anstieg vom Mittwoch zunichte

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wirecard haben am Donnerstag ihre Vortagsgewinne in etwa wieder revidiert. Zur Mittagszeit fielen sie um 2,6 Prozent auf 154,15 Euro. Zwischenzeitlich standen sie mit 151,35 Euro sogar unter ihrem Vortagstief und auch knapp unter ihren Schlusskurs vom Dienstag.

Die am Mittwoch zunächst spürbare Zuversicht der Anleger über eine unterzeichnete Kooperation mit dem japanischen Softbank-Konzern konnte das Papier nach der Annährung an die 160-Euro-Marke, die am Markt als hohe Hürde angesehen wird, nun nicht mehr weiter beflügeln. Seit zwei Wochen schon befinden sich die Papiere im Bereich zwischen 150 und 160 Euro im Pendelverkehr./tih/fba

