Aktien Asien: Anleger halten sich zurück - Deutliche Zinssenkung in Neuseeland

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch nachgegeben. In Südkorea und in Festlandchina fand wegen Feiertagen kein Handel statt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte seine Konsolidierung nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn fort und verlor 0,5 Prozent auf 47.734,99 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen darauf, dass die Einkommensentwicklung in Japan im August schwächer als erwartet ausgefallen war. Die Reallohnentwicklung gestalte sich damit weiterhin negativ.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng zuletzt 0,68 Prozent auf 26.773,66 Punkte ein. Hier belasteten die Verluste der Technologieaktien. Angesichts der hohen Bewertung der US-Technologiewerte und des Booms bei Werten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz etablierte sich wieder eine vorsichtigere Haltung am Markt.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss unterdessen kaum verändert. Gewinne verbuchte dagegen der neuseeländische Aktienmarkt. Die Notenbank des Landes hatte die Leitzinsen überraschend stark um 50 Basispunkte gesenkt. Die Landeswährung hatte darauf zum Dollar deutlich verloren./mf/mis