Aktien Asien: Gewinne überwiegen - Nikkei-Rekordjagd geht weiter

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienbörsen haben am Freitag überwiegend zugelegt. Sie profitierten davon, dass die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den USA die Erwartung einer US-Leitzinssenkung kommende Woche untermauerten. Zu den größten Gewinnern zählten Halbleitertitel wie SK Hynix, Samsung Electronics und TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) sowie die Anteile des Amazon-Konkurrenten Alibaba. Lediglich die chinesischen Festlandsbörsen schwächelten.

Der japanische Nikkei 225 setzte seine Rekordjagd fort und schloss mit einem weiteren Plus von 0,9 Prozent auf 44.768 Punkte. Chris Weston vom Handelshaus Pepperstone Group in Melbourne traut dem Index in naher Zukunft zu, die Marke von 45.000 Punkten zu knacken.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verabschiedete sich 0,7 Prozent fester mit 8.865 Punkten ins Wochenende.

In China fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen gab um 0,5 Prozent auf 4.525 Punkte nach. Dagegen legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong, der am Donnerstag kaum von der Stelle gekommen war, um ein Prozent auf 26.355 Punkte zu.

Für Schwergewicht Alibaba ging es in Hongkong um knapp 6 Prozent hoch. Das Unternehmen hatte in dieser Woche Wandelanleihen für insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar begeben, um sein Budget für die KI-Infrastruktur und Cloud-Dienstleistungen auszubauen./gl/men