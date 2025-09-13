DAX23.649 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold3.646 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

Aktien Asien: Gewinne überwiegen - Nikkei-Rekordjagd geht weiter

12.09.25 09:02 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienbörsen haben am Freitag überwiegend zugelegt. Sie profitierten davon, dass die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den USA die Erwartung einer US-Leitzinssenkung kommende Woche untermauerten. Zu den größten Gewinnern zählten Halbleitertitel wie SK Hynix, Samsung Electronics und TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) sowie die Anteile des Amazon-Konkurrenten Alibaba. Lediglich die chinesischen Festlandsbörsen schwächelten.

Wer­bung

Der japanische Nikkei 225 setzte seine Rekordjagd fort und schloss mit einem weiteren Plus von 0,9 Prozent auf 44.768 Punkte. Chris Weston vom Handelshaus Pepperstone Group in Melbourne traut dem Index in naher Zukunft zu, die Marke von 45.000 Punkten zu knacken.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verabschiedete sich 0,7 Prozent fester mit 8.865 Punkten ins Wochenende.

In China fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen gab um 0,5 Prozent auf 4.525 Punkte nach. Dagegen legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong, der am Donnerstag kaum von der Stelle gekommen war, um ein Prozent auf 26.355 Punkte zu.

Wer­bung

Für Schwergewicht Alibaba ging es in Hongkong um knapp 6 Prozent hoch. Das Unternehmen hatte in dieser Woche Wandelanleihen für insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar begeben, um sein Budget für die KI-Infrastruktur und Cloud-Dienstleistungen auszubauen./gl/men