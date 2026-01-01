DAX24.899 +0,1%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,91 +0,2%Gold4.451 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Chevron 852552 Infineon 623100 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA
DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Japanische Aktien weiterhin gefragt

06.01.26 09:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
52.518,1 PKT 685,3 PKT 1,32%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag größtenteils zugelegt. Mit einem neuen Hoch des Dow Jones Industrial im Rücken verzeichneten sie teilweise deutliche Gewinne.

Wer­bung

Marktteilnehmer sprachen von einer verstärkten Hinwendung der Investoren zu den Börsen in Fernost und den Schwellenländern, um so die Übergewichtung der USA etwas zu reduzieren. Hierfür liefere die günstigere Bewertung gewichtige Gründe. Trotz der jüngsten Zuwächse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch deutlich unter dem der US-Börsen. Die asiatischen Märkte befänden sich derzeit auf Kurs zu dem besten Jahresbeginn seit 2012.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte an die Vortagesgewinne an und gewann 1,32 Prozent auf 52.518,08 Punkte. Damit näherte sich der Index wieder dem Rekordhoch von knapp 52.637 Punkten aus dem November an. In den Wochen danach war der Nikkei 225 wegen Gewinnmitnahmen zeitweise bis auf fast 48.000 Punkte zurückgefallen.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von breit angelegten Gewinnen in verschiedensten Sektoren. Der Renditeanstieg zehnjähriger Staatsanleihen tat der Kauflaune keinen Abbruch.

Wer­bung

Auch an den chinesischen Börsen ging es deutlich nach oben. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen kletterte zuletzt um 1,55 Prozent auf 4.790,69 Punkte. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel 1,35 Prozent höher mit 26.702,25 Zählern.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss dagegen 0,53 Prozent tiefer mit 8.682,75 Punkten. Er setzte damit die verhaltene Entwicklung zu Wochenbeginn fort./mf/zb

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:13Aktien Asien: Japanische Aktien weiterhin gefragt
08:00Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - DAX dürfte Rekordfahrt fortsetzen
07:14SUV: Suzuki Jimny trotz Verkaufsstopp weiterhin in Europa erhältlich
04:58Sony Debuts Afeela Prototype 2026 Electric SUV, Custom PlayStation Themes for Afeela 1
05.01.26Toyota Asks Venezuelan Employees To Work From Home Following Trump's Military Raid: Report
05.01.26The Zacks Analyst Blog Caterpillar, Komatsu and Terex
05.01.2610 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - US-Militäreinsatz in Venezuela im Blick
03.01.26Sony (SONY) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
mehr