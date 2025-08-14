DAX24.171 +0,6%ESt505.363 +0,5%Top 10 Crypto16,70 +0,8%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.046 -0,9%Euro1,1710 +0,3%Öl66,10 ±-0,0%Gold3.358 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit starkem Start Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit starkem Start
PVA TePla-Aktie bricht ein: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage PVA TePla-Aktie bricht ein: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Asien: Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China

13.08.25 09:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
43.274,7 PKT 556,5 PKT 1,30%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Sie folgten damit den starken US-Vorgaben. Dort hatten der NASDAQ 100 und der S&P 500 Rekorde verzeichnet. Zinshoffnungen hatten die Kurse beflügelt.

Wer­bung

Der Leitindex Nikkei 225 erreichte ein weiteres Rekordhoch und schloss mit 43.274,67 Punkten 1,3 Prozent im Plus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer weiterhin guten Stimmung am Markt. Daran hätten auch negative Signale vom Anleihemarkt nichts geändert. So sei die Nachfrage bei einer Auktion fünfjähriger Staatspapiere schwach ausgefallen, was die Renditen entsprechender Anleihen nach oben getrieben habe. Hintergrund seien etwas höher als erwartete Erzeugerpreise gewesen.

Auch die chinesischen Börsen zogen an. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,7 auf 4.171 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um mehr als zwei Prozent auf 25.543 Punkte anzog.

Am australischen Markt ging es dagegen leicht nach unten. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,6 Prozent auf 8.827,10 Punkte. Die Zinssenkung am Vortag wirkte damit nicht weiter nach. Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verwies auf die Aussagen der australischen Notenbank zur wirtschaftlichen Entwicklung. "Wegen der anhaltend schwachen Produktivität rechnet sie mit einem geringeren Wachstum", so Stephan./mf/mis

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:18Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Rekordlauf treibt Dax nach oben
09:01Aktien Asien: Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China
08:19Aktien Frankfurt Ausblick: Nach Konsolidierung wieder im Vorwärtsgang erwartet
08:00Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten
07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte mit Gewinnen starten
07:17DAX-FLASH: Nach Konsolidierung wieder in den Vorwärtsgang
07:01Nomura sees Fed cutting rates by 25bps in September as inflation cools
07:01Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
mehr