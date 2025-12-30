Aktien Asien: Uneinheitlich - Starkes Jahr 2025

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Kurz vor dem Jahreswechsel verlief das Geschäft an den größeren asiatischen Aktienmärkten am Dienstag uneinheitlich. Verlusten in Japan standen Gewinne der chinesischen Märkte entgegen, während australische Aktien auf der Stelle traten. Vor dem Protokoll der US-Notenbank am Abend herrschte eine abwartende Haltung.

Wer­bung Wer­bung

"Sollte der Markt in den Zeilen der US-Notenbanker Hinweise auf eine noch expansivere Geldpolitik für 2026 entdecken, könnte dies die vorzeitige Silvesterrakete zünden", merkte Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades dazu an. "Doch Vorsicht ist geboten: Sollten die Protokolle eine restriktivere Haltung offenbaren, droht ein massiver Abverkauf."

Marktteilnehmer sprachen zudem von Gewinnmitnahmen in einzelnen Sektoren und bei Aktien, die in diesem Jahr besonders gut gelaufen waren. Das betraf auch den südkoreanischen Markt, der als herausragende Börse der Region 2025 um über 70 Prozent gestiegen war, und nun leicht nachgab.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,37 Prozent auf 50.339,48 Zähler. Das ändert aber nichts an der starken Entwicklung japanischer Aktien. Der Nikkei beendete das zweite Jahr in Folge auf Rekordniveau. Nicht nur Standardwerte waren dabei gefragt, auch Titel mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung verzeichneten im ablaufenden Jahr deutliche Gewinne.

Wer­bung Wer­bung

Verluste erlitten unterdessen die Aktien der SoftBank Group. Die Beteiligungsgesellschaft will das Private-Equity-Unternehmen DigitalBridge Group für rund drei Milliarden Euro übernehmen.

Kaum verändert war dagegen die Entwicklung an der Börse von Sydney. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,10 Prozent auf 8.717,08 Punkte.

Chinesische Aktien tendierten unterdessen fester. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,87 Prozent auf 25.859,10 Punkte. Der Index bringt es 2025 auf ein Plus von fast 30 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,26 Prozent auf 4.651,28 Punkte an./mf/jha/