DAX23.574 ±0,0%Est505.744 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 -0,9%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.423 -0,9%Euro1,1516 +0,1%Öl103,0 +2,0%Gold5.014 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius peilt überdurchschnittliches Wachstum an -- Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Siemens Energy-Aktie zwischen Volatilität und Zukunftstrend - lohnt sich der Kauf? Siemens Energy-Aktie zwischen Volatilität und Zukunftstrend - lohnt sich der Kauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Aktien Asien: Uneinheitliches Geschäft mit positiven Vorzeichen

17.03.26 09:02 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag erneut uneinheitlich tendiert. Dabei überwogen die Gewinner allerdings. "Insbesondere die technologielastigen Börsen wie in Südkorea konnten profitieren", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. So gehörten Südkorea und Taiwan zu den stärkeren Märkten.

Wer­bung

Verhaltener war die Entwicklung an den anderen Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor minimal um 0,1 Prozent auf 53.700,39 Punkte. Er reagierte damit auf den wieder deutlich gestiegenen Ölpreis. Der australischen S&P ASX 200 schloss unterdessen 0,36 Prozent fester mit 8.614,28 Punkten, nachdem die australische Zentralbank ihren Leitzins erwartungsgemäß um einen Viertelprozentpunkt angehoben hatte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen darauf, dass der Entschluss für die Erhöhung sehr knapp ausgefallen sei.

In China gingen die Märkte ebenfalls in unterschiedliche Richtungen. Aktien an der Börse von Hongkong knüpften an die Vortagesgewinne an. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone kletterte um 0,16 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen verlor dagegen 0,73 Prozent auf./mf/nas