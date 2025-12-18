DAX23.969 ±0,0%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1723 -0,2%Öl59,96 -1,2%Gold4.327 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Aktien Asien: Verluste bei KI-Werten - Halbleiteraktien stabil

18.12.25 09:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.693,3 PKT -418,1 PKT -1,81%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Damit folgten sie den Vorgaben aus den USA, wo die Nasdaq unter Druck geraten war.

Wer­bung

Entsprechend deutlich waren die Verluste an technologielastigeren asiatischen Märkten. So gaben südkoreanische Aktien vergleichsweise stark nach. Es gab aber Ausnahmen: Recht gut hielt sich die Börse Taiwans, die von der stabilen Tendenz des Halbleitersektors profitierte.

"Der Handel in Asien war insbesondere durch Gewinnmitnahmen bei den Technologieaktien und den guten Quartalszahlen von dem US-Halbleiterunternehmen Micron Technology geprägt", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Diese konnten größere Kursverluste bei den Halbleiteraktien verhindern." Der US-Speicherchipspezialist hatte mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor ein Prozent auf 49.001,50 Punkte. Die Stärke des Yen zum Dollar belastete den exportorientierten Markt. Die japanische Notenbank dürfte die Zinsen bei der anstehenden Sitzung auf das höchste Niveau seit drei Jahrzehnten anheben.

Wer­bung

Etwas besser sah es in China aus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,59 Prozent auf 4.552,79 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte wenig verändert.

Vergleichsweise gut hielten sich australische Aktien. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss in etwa auf dem Niveau des Vortages./mf/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

09:11Aktien Asien: Verluste bei KI-Werten - Halbleiteraktien stabil
09:02Frisches Geld für OpenAI: Amazon soll 10 Milliarden investieren
08:35Is Immunovant Stock a Buy After Roivant Sciences Increased Its Stake by $350 Million?
08:19Cintas Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts
08:02Trump's New Strategy To Beat China? Sean Duffy Touts US Air Taxi Push 'Will Benefit' American People — Archer Aviation CEO Hails Move
07:49Google works to erode Nvidia’s software advantage with Meta’s help
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:28Nvidia Director Sells $44 Million Stake That He's Held Since 1997 — Long Before The AI Boom And Even The Company's IPO
mehr