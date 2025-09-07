DAX23.795 +0,1%ESt505.353 +0,1%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.653 +1,7%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.546 ±-0,0%
Aktien Asien: Weitere Kursgewinne in Tokio - Stabilisierung in China

05.09.25 09:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.502,1 PKT 53,8 PKT 0,83%
Charts|News|Analysen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An Asiens wichtigsten Aktienmärkten ist es am Freitag aufwärts gegangen. In Tokio baute der Nikkei 225 seine Vortagesgewinne um gut ein Prozent auf fast 43.019 Punkte aus. In der laufenden Woche hat er damit um rund 0,7 Prozent zugelegt.

Die Experten der Commerzbank sprachen von einer Rally in den an diesem Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht hinein, die den marktbreiten US-Index S&P 500 bereits auf ein neuerliches Rekordhoch geführt hatte. Die Anleger gingen ins Risiko, die Renditen defensiverer Anleihen fielen. Nach eher mauen Arbeitsmarktdaten aus dem Privatsektor des Dienstleisters ADP werde auf eine US-Leitzinssenkung gesetzt, die nun auch der offizielle Arbeitsmarktbericht am Nachmittag untermauern sollte.

In China stabilisierte sich der zuletzt schwächelnde CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen. Er legte um 2 Prozent auf 4.453 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,3 Prozent auf 25.377 Punkte.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) stabilisierte sich. Er gewann zum Wochenausklang ein weiteres halbes Prozent auf 8.871 Punkte./ag/jha/

