Aktien Europa: Anleger vorsichtig vor US-Arbeitsmarktbericht

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Kurz vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche haben die Anleger an Europas Börsen auf die Bremse getreten. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50, der zuletzt leicht gestiegen war, lag gegen Freitagmittag mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 5.352 Punkten. Mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht für August und die damit verbundenen Zinserwartungen an den Märkten gehen Investoren keine größeren Risiken mehr ein.

Volkswirte rechnen im Mittel damit, dass die Beschäftigung in den USA im August um 75.000 Stellen zugenommen hat. "Mit diesem Wert würde die Zinssenkungsspekulation bezüglich der Fed-Entscheidung in der übernächsten Woche wohl kaum gedämpft", schrieb die Landesbank Helaba. Am Markt gilt es als nahezu ausgemacht, dass die US-Währungshüter im September erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

In London legte der FTSE 100 um 0,2 Prozent auf 9.237 Zähler zu. In Zürich ging es mit dem SMI Index (SMI) ebenfalls um 0,2 Prozent aufwärts auf 12.408 Punkte.

Mit Blick auf das Sektortableau lagen die Rohstoffproduzenten vorn mit einem Sektoraufschlag von 1,2 Prozent. Hier setzen die Investoren auf Zinssenkungen in den USA, die die Konjunktur ankurbeln und die Rohstoffnachfrage befeuern könnten. Nicht angesagt waren dagegen als defensiv geltende Aktien aus dem Konsumgüter- und Lebensmittelsektor.

In Paris setzten sich die Aktien des Chip-Produzenten STMicro (STMicroelectronics) mit plus 4,9 Prozent an die Spitze des Leitindex CAC 40. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank UBS. Von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für STMicro ausgehen, hieß es in einer Studie.

In London zählten die Papiere von HSBC mit einem Gewinn von 2 Prozent zu den führenden Titeln im FTSE 100. Das französische Investmenthaus Exane BNP hat die Aktien der Großbank gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft./bek/mis