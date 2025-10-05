So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,56 Prozent auf 123.061,01 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 122.380,15 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,3 Prozent auf 17,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,27 Prozent auf 120,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 120,42 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 1,11 Prozent auf 4.536,88 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 4.487,16 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 1,66 Prozent auf 600,39 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 590,61 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,969 US-Dollar am Vortag auf 3,018 US-Dollar nach oben (1,64 Prozent).

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -0,78 Prozent auf 34,06 US-Dollar. Gestern war Dash noch 34,33 US-Dollar wert.

Daneben steigt Monero um 0,14 Prozent auf 330,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 329,90 US-Dollar.

Daneben steigt NEO um 2,65 Prozent auf 6,381 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,216 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1907 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 3,01 Prozent auf 0,8655 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8402 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,3942 US-Dollar am Vortag auf 0,4030 US-Dollar nach oben (2,23 Prozent).

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0017 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0016 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0085 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0078 US-Dollar.

