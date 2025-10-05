DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.026 +0,7%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 40 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 40
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

05.10.25 12:43 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag | finanzen.net

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
97.410,5064 CHF 47,5507 CHF 0,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
105.031,2080 EUR 766,9909 EUR 0,74%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
90.851,1258 GBP 44,4420 GBP 0,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
18.177.079,5511 JPY 132.738,2088 JPY 0,74%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
123.280,4066 USD 900,2557 USD 0,74%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.593,2256 CHF 23,3385 CHF 0,65%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.874,3339 EUR 51,4068 EUR 1,34%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.351,2667 GBP 21,7704 GBP 0,65%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
670.506,1899 JPY 8.896,6455 JPY 1,34%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.547,5004 USD 60,3387 USD 1,34%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3833 CHF 0,0211 CHF 0,89%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5697 EUR 0,0401 EUR 1,58%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2228 GBP 0,0196 GBP 0,89%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
444,7248 JPY 6,9340 JPY 1,58%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0162 USD 0,0470 USD 1,58%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6803 CHF 0,0118 CHF 1,77%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7335 EUR 0,0177 EUR 2,47%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6345 GBP 0,0110 GBP 1,77%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
126,9417 JPY 3,0564 JPY 2,47%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8609 USD 0,0207 USD 2,47%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
94,9172 CHF -0,8866 CHF -0,93%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
102,3429 EUR -0,2517 EUR -0,25%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
88,5257 GBP -0,8268 GBP -0,93%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.711,8251 JPY -43,5516 JPY -0,25%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,56 Prozent auf 123.061,01 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 122.380,15 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,3 Prozent auf 17,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,27 Prozent auf 120,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 120,42 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 1,11 Prozent auf 4.536,88 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 4.487,16 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 1,66 Prozent auf 600,39 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 590,61 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,969 US-Dollar am Vortag auf 3,018 US-Dollar nach oben (1,64 Prozent).

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -0,78 Prozent auf 34,06 US-Dollar. Gestern war Dash noch 34,33 US-Dollar wert.

Daneben steigt Monero um 0,14 Prozent auf 330,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 329,90 US-Dollar.

Daneben steigt NEO um 2,65 Prozent auf 6,381 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,216 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1907 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 3,01 Prozent auf 0,8655 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8402 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,3942 US-Dollar am Vortag auf 0,4030 US-Dollar nach oben (2,23 Prozent).

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0017 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0016 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0085 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0078 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com