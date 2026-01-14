DAX25.307 -0,5%Est506.017 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,06 +0,9%Gold4.635 +1,1%
Aktien Europa: Kaum verändert vor Quartalszahlen von US-Banken

14.01.26 12:03 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch um den Vortagesstand geschwankt. Vor Quartalszahlen weiterer großer US-Banken herrschte erneut Zurückhaltung. Zudem in den USA auch eine ganze Reihe an Konjunkturdaten veröffentlicht.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,14 Prozent auf 6.021,28 Punkte. Etwas besser sah es außerhalb des Euroraums an der britischen Börse aus. Der britische Leitindex FTSE 100 kletterte um 0,32 Prozent auf 10.170,15 Punkte. Der Schweizer SMI zog um 0,56 Prozent auf 13.439,55 Punkte an.

In dem vorsichtigen Umfeld lagen defensive Branchen vorne. So gehörten Pharmatitel und Versorger zu den stärksten Sektoren. Dagegen erlitten die Ölwerte Verluste. Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es sei mit 4 bis 5 Milliarden US-Dollar (3,4 bis 4,3 Mrd Euro) Abschreibungen auf den Geschäftsbereich Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit. Und auch im angestammten Ölgeschäft lief es zum Jahresende bei im Schnitt niedrigeren Ölpreisen nicht wirklich rund. Die Aktie sank um 1,2 Prozent.

Deutlichere Bewegungen gab es in der zweiten Reihe. Aktien von Kühne+Nagel kletterten um 3,6 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel des Logistikunternehmens um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft hatte. Dagegen litten AIR France-KLM unter Abstufungen von Barclays und Davy. Die Aktie fiel um 4,7 Prozent.

Wer­bung

Auch A.P. Moller-Maersk standen unter Druck. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte das Kursziel von 13.300 auf 13.000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen./mf/jha/