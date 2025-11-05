Aktien Europa: Leichte Verluste - US-Vorgaben mahnen zur Vorsicht

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Konsolidierung fortgesetzt. Sie folgten damit den schwachen Vorgaben der Wall Street. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,69 Prozent auf 5.621,07 Punkte.

Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um knapp 0,1 Prozent auf 9.707,60 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 12.319,58 Punkte anzog.

Damit blieben Marktteilnehmer vorsichtig. "Die Nervosität nimmt zu", hieß es in einem Kommentar des Brokers Index Radar. "Nach sieben aufeinanderfolgenden Gewinnmonaten im Nasdaq 100 stellt sich die Frage, ob wir eine überfällige Atempause sehen oder den Beginn eines Richtungswechsels."

Trotz der Verluste am Gesamtmarkt gab es eine ganze Reihe von Gewinnern. Stärkster Sektor waren die Autowerte. Nach Kursverlusten der BMW-Aktien im frühen Handel setzte sich eine positive Sicht auf die Quartalsbilanz der Münchener durch und der Wert legte um 0,6 Prozent zu. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sieht erste Anzeichen, dass sich der Absatz in China stabilisiert. Dies habe auch Signalwirkung für die gesamte Branche.

Im schwächelnden Pharmasektor erholten sich Novo Nordisk von anfänglichen Verlusten und kletterten um 0,8 Prozent. Das Unternehmen hatte zwar wegen unverändert schwieriger Geschäfte mit Diabetesmitteln und Gewichtssenkern ein weiteres Mal sein Umsatz- und Gewinnziel gekappt. Zudem kürzte das Management die Investitionspläne für 2025. Analyst Richard Vosser von JPMorgan verwies jedoch darauf, dass in den USA die Verhandlungen mit Medicare zur Preisgestaltung im Jahr 2027 besser als befürchtet gelaufen seien.

Noch besser kamen die Zahlen eines anderen dänischen Unternehmens an. Aktien von Vestas (Vestas Wind Systems A-S) sprangen um über zwölf Prozent. Der Windturbinenhersteller hatte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage für Anlagen an Land profitiert. Konzernchef Henrik Andersen kündigte zudem den Start eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 150 Millionen Euro an.

Auch Aktien von Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) waren nach Zahlen und einem angekündigten Aktienrückkauf gefragt. Die Aktie kletterte um 1,6 Prozent. Citigroup-Analystin Monique Pollard nannte die Zahlen "solide". Ein anderer niederländischer Wert stieß mit seinen Zahlen ebenfalls auf positives Echo. Wolters Kluwer gewannen knapp zwei Prozent. Der niederländische Informationsdienstleister sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs./mf/stk