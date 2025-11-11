DAX23.957 ±-0,0%Est505.688 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.138 +0,5%
Aktien Europa: Moderate Gewinne - Schweizer Aktien gefragt

11.11.25 12:14 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigsten Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Dabei blieben die Zuwächse aber überschaubar. "Die Marktteilnehmer befinden sich wieder einmal in einer abwartenden Haltung", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,46 Prozent auf 5.690,47 Punkte an. Besser sah es beim Schweizer SMI mit einem Plus von 1,14 Prozent auf 12.596,74 Punkte aus. US-Präsident Trump hatte am Montagabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle bestätigt. Der britische FTSE 100 gewann unterdessen 0,77 Prozent auf 9.862,98 Punkte.

Das sich abzeichnende Ende der US-Haushaltssperre, das noch am Vortag bejubelt wurde, hat auch seine Kehrseite, was sich in der Vorsicht der Märkte widerspiegelte. "Die Unsicherheit durch die wieder anstehenden US-Makrodaten sollte nicht unterschätzt werden", so Lipkow angesichts der Zahlen, deren Veröffentlichung wegen des Government Shurdown verschoben wurde und die nun nachgezogen werden.

So wird in den USA wird ein Ende des längsten Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in der Geschichte immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Wer­bung

Stärkste Sektor waren die Konsumwerte. Die Chance auf eine Einigung im Zoll-Streit mit den USA trieb vor allem Schweizer Aktien aus dem Luxussegment an. Würden die Zölle tatsächlich sinken, würde das nach Einschätzung von Experten den Gegenwind für die Schweizer Exportindustrie deutlich mindern. Swatch (Swatch (I)) Group kletterten um 4,3 Prozent, Richemont um 1,7 Prozent.

Im Telekomsektor ragten Vodafone (Vodafone Group) heraus. Der britische Telekommunikationskonzern hatte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einem besseren Deutschland-Geschäft und der Übernahme des britischen Mobilfunkanbieters Three. Die Aktie zog um 3,7 Prozent an.

Zu den Gewinnern gehörten auch Adyen (Adyen BV Parts Sociales). Auf die Veröffentlichung mittelfristiger Geschäftsziele reagierte die Aktie mit Gewinnen. Die Analysten von Jefferies lobten die Zuversicht des niederländischen Unternehmens in seine langfristigen Wachstumsaussichten. Die Aktie gewann 2,7 Prozent./mf/mis