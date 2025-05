Aktien Europa Schluss: EuroStoxx ins Plus gedreht

Werte in diesem Artikel

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nach anfangs mauem Verlauf doch noch klar im Plus geschlossen. Nachdem sie zunächst ihrer wochenlangen Erholungsrally etwas weiter Tribut gezollt hatten, stützten am Nachmittag freundliche US-Börsen.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 5.412,08 Punkten. Der schweizerische SMI gewann 0,78 Prozent auf 12.227,28 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,57 Prozent auf 8.633,75 Einheiten nach oben./ajx/he