ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx ins Plus gedreht

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nach anfangs mauem Verlauf doch noch klar im Plus geschlossen. Nachdem sie zunächst ihrer wochenlangen Erholungsrally etwas weiter Tribut gezollt hatten, stützten am Nachmittag freundliche US-Börsen.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent auf seinem Tageshoch bei 5.412,08 Punkten. Der schweizerische SMI gewann 0,78 Prozent auf 12.227,28 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,57 Prozent auf 8.633,75 Einheiten nach oben.

Telekomwerte waren die größten Gewinner im Stoxx-600-Tableau. Im EuroStoxx legten Deutsche Telekom um 2,8 Prozent zu. Die Bonner hatten im ersten Quartal weiter vom Wachstum ihrer US-Tochter profitiert und hoben ihren Gewinnausblick für das Gesamtjahr leicht an.

Der Index der Versorger zog ebenfalls kräftig an. Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von National Grid und Engie (Engie (ex GDF Suez)), deren Aktien um 3 beziehungsweise 3,6 Prozent zulegten, gaben hier den Ausschlag.

Auch Rüstungstitel waren nach der jüngst etwas abgekühlten Kursrally wieder gefragt. Thales, Leonardo und BAE Systems verbuchten Zuwächse von bis zu 4 Prozent. An den geplanten Friedensgesprächen zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands in Istanbul nehmen weder der russische Präsident Wladimir Putin noch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj direkt teil. Die Wahrscheinlichkeit für eine echte Annäherung mit Entscheidungscharakter ist damit gesunken. Auch US-Präsident Donald Trump verzichtet zunächst auf eine Reise in die Türkei./ajx/he