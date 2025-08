Aktien Europa Schluss: Fragile Erholung - Konjunktursorgen in USA nehmen zu

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den Börsen Europas haben die Anleger am Dienstag hinter die jüngste Erholung ein Fragezeichen gesetzt. Zunehmende Wirtschaftssorgen in den USA angesichts einer unerwarteten Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor belasteten am Nachmittag zeitweise die Kurse. Am Ende des Tages schlossen die wichtigsten Indizes gleichwohl im Plus.

Wer­bung Wer­bung

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,14 Prozent auf 5.249,59 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,16 Prozent auf 9.142,73 Zähler nach oben.

Der SMI in Zürich schloss mit plus 0,34 Prozent auf 11.858,33 Punkte. Der Schweizer Aktienmarkt lässt sich von Donald Trumps Zollkeule nicht aus der Ruhe bringen. Bereits am Vortag hatte der Leitindex anfänglich größere Verluste bis Handelsschluss nahezu komplett abgebaut. Inzwischen haben sich Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin auf den Weg nach Washington gemacht, um eine Verbesserung der Zoll-Situation für die Schweiz zu ermöglichen. Viele Anleger gehen offenbar davon aus, dass sie dabei erfolgreich sein werden./ajx/he