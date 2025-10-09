DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas22.938 -0,5%Bitcoin104.182 -1,8%Euro1,1558 -0,6%Öl65,27 -1,2%Gold3.973 -1,6%
Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste - Ferrari und HSBC unter Druck

09.10.25 18:07 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Gewinnen hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag leicht nachgegeben. Der Leitindex der Eurozone fiel um 0,43 Prozent auf 5.625,56 Punkte. Auf die Stimmung drückte insbesondere ein Kurseinbruch bei den Aktien des Sportwagenbauer Ferrari. Zudem waren Bankenwerte nach negativ aufgenommenen Neuigkeiten des britischen Finanzhauses HSBC schlecht gelitten.

Wer­bung

Außerhalb des Euroraums sank der schweizerische SMI um 0,31 Prozent auf 12,609,15 Zähler. Der britische FTSE 100 fiel um 0,41 Prozent auf 9.509,40 Punkte. Er hatte zur Wochenmitte noch ein Rekordhoch erreicht./la/he