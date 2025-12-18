DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,29 +1,4%Nas23.078 +1,7%Bitcoin73.650 +0,5%Euro1,1720 -0,2%Öl60,10 -0,9%Gold4.327 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Dank US-Inflationsdaten: DAX bleibt nach EZB-Leitzinsentscheid deutlich über 24.000-Punkte-Marke Dank US-Inflationsdaten: DAX bleibt nach EZB-Leitzinsentscheid deutlich über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Aktien Europa Schluss: Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an

18.12.25 17:55 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in den USA hat Europas Börsen am Donnerstag belebt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5.741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins stabil zu halten, reagierten die Märkte derweil kaum - schließlich war der EZB-Beschluss auch so erwartet worden. Der Euroraum geht nun mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

Wer­bung

Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November derweil überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November zahlreiche Unsicherheitsfaktoren mit Blick auf die Aussagekraft der Daten.

Außerhalb des Euroraums stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,7 Prozent auf 9.837,77 Punkte. Die britische Notenbank senkte an diesem Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp. Der Schweizer SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136,08 Punkte./mis/men