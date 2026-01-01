DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,2%Nas23.460 -0,5%Bitcoin78.194 ±0,0%Euro1,1650 -0,3%Öl61,58 +2,0%Gold4.450 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. schwach: Chinas Vorgehen gegen Japan belastet - Auch Softbank-Aktie tiefrot Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. schwach: Chinas Vorgehen gegen Japan belastet - Auch Softbank-Aktie tiefrot
NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich? NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger werden vorsichtiger

08.01.26 18:11 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der EuroStoxx 50 gab um 0,32 Prozent auf 5.904,32 Punkte nach. Zum Wochenauftakt war der Leitindex für die Eurozone auf ein Rekordhoch gestiegen, anschließend ging er in eine Konsolidierung über. In Madrid und Paris schlossen die Börsen am Donnerstag mit leichten Gewinnen.

Wer­bung

Die abwartende Haltung von Investoren dürfte bevorstehenden wichtigen Konjunkturdaten geschuldet sein. "Der Fokus richtet sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag", hieß es in einem Kommentar von Index Radar. Sollte sich die Beschäftigung in den USA schwächer präsentieren als erwartet, dann dürfte die Erwartung sinkender Zinsen erneut aufleben.

Außerhalb des Euroraums tat sich wenig. Der britische Leitindex FTSE 100 schloss fast unverändert zum Vortag bei 10.044,69 Zählern. Der Schweizer SMI beendete den Handel in Zürich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 13.350,82 Punkte./bek/jha/