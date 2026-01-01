Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger werden vorsichtiger

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der EuroStoxx 50 gab um 0,32 Prozent auf 5.904,32 Punkte nach. Zum Wochenauftakt war der Leitindex für die Eurozone auf ein Rekordhoch gestiegen, anschließend ging er in eine Konsolidierung über. In Madrid und Paris schlossen die Börsen am Donnerstag mit leichten Gewinnen.

Die abwartende Haltung von Investoren dürfte bevorstehenden wichtigen Konjunkturdaten geschuldet sein. "Der Fokus richtet sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag", hieß es in einem Kommentar von Index Radar. Sollte sich die Beschäftigung in den USA schwächer präsentieren als erwartet, dann dürfte die Erwartung sinkender Zinsen erneut aufleben.

Außerhalb des Euroraums tat sich wenig. Der britische Leitindex FTSE 100 schloss fast unverändert zum Vortag bei 10.044,69 Zählern. Der Schweizer SMI beendete den Handel in Zürich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 13.350,82 Punkte./bek/jha/