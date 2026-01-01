DAX25.218 +0,4%Est505.966 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.763 -0,4%Euro1,1645 -0,1%Öl62,41 -0,5%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy
UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Irans Justiz kündigt harte Strafen für Demonstranten an

09.01.26 13:23 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Justiz hat den Demonstrierenden enorme Strafen angedroht. "Die Bestrafung der aufrührerischen und unruhestiftenden Elemente wird entschlossen, maximal und ohne jegliche gesetzliche Nachsicht erfolgen", sagte Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi dem staatlichen Rundfunk zufolge.

Wer­bung

Am Donnerstagabend hatte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle erlebt. Der iranische Sicherheitsapparat schaltete das Internet für die Bevölkerung vollständig ab. Nachdem Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen, mehrten sich unbestätigte Berichte über zahlreiche Tote.

Bei vergangenen Protestwellen hatte die Justiz auch Todesurteile verhängt. Im Herbst 2022 waren Menschenmassen unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit" auf die Straße gegangen. Im Zusammenhang mit den Aufständen ließ der Staat danach mindestens zwölf Menschen hinrichten./arb/DP/mis