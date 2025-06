Aktien Frankfurt Ausblick: Dax droht fünfter Verlusttag in Folge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Donnerstag abwärts gehen mit den Kursen. Zur Ernüchterung über die Handelsvereinbarung zwischen China und den USA gesellt sich eine zunehmende Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den Iran. Aus Sicherheitsgründen reduzieren die mit Israel verbündeten USA ihr Botschaftspersonal im Irak. Befürchtet wird, dass die Führung der Islamischen Republik im Fall eines israelischen Angriffs auf den Erzfeind Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in der Region anordnen könnte.

Diese Gemengelage könnte dem Leitindex DAX den fünften Verlusttag in Folge einbrocken. Der X-DAX signalisierte den Dax eine Stunde vor dem Handelsstart 0,8 Prozent niedriger auf 23.764 Punkte. Insgesamt bewege sich der Dax weiterhin in einer übergeordneten Seitwärtstendenz, erklärt Martin Utschneider von Finanzethos. "Das mittelfristige Risiko bleibt technisch nach wie vor bis 23.408 Punkte begrenzt."

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag ebenfalls schwächer erwartet.

Vor einer Woche hatte der Dax bei 24.479 Zählern ein Rekordhoch erreicht. "Beim Dax ist die Luft raus", konstatiert Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Papiere der Allianz verloren im vorbörslichen Handel auf Tradegate ein Prozent. Die Investmentbank Barclays hat zum Untergewichten der Aktien des Dax-Schwergewichts im Portfolio geraten.

SAP (SAP SE)-Aktien gaben um knapp ein Prozent nach. Sie konnten damit bislang nicht von optimistische Aussagen des Wettbewerbers Oracle vom Vorabend zu Investitionen in Cloud-Infrastruktur profitieren. Der Oracle-Kurs zog US-nachbörslich um fast acht Prozent an.

Möglicherweise bewegen höhere Umsatzziele des niederländischen Chip-Herstellers BE Semiconductor (BE Semiconductor Industries NV) auch hierzulande die Kurse der Branche, wie etwas von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und Aixtron (AIXTRON SE). Der Kurs von BE Semiconductor sprang vorbörslich um zehn Prozent nach oben./bek/mis