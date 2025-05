Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steigt - Zollhoffnungen und viele Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Donnerstag an einem Höhepunkt der Berichtssaison wieder Anlauf auf sein Rekordhoch nehmen. Eine Stunde vor dem Start auf Xetra signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,6 Prozent auf 23.246 Punkte - das Rekordhoch steht bei 23.476 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde mit plus 0,7 Prozent erwartet.

Die Vorgaben aus New York sind leicht positiv. Die Notenbank Fed hatte an ihrem Leitzins wie erwartet nichts geändert. Laut der Commerzbank erwecken die Währungshüter auch nicht den Eindruck, dass sie es mit Zinssenkungen eilig haben. Positiv erwähnten die Experten der Frankfurter Bank, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die unter seinem Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie Mitte Mai nicht in Kraft treten lassen wolle.

Außerdem berief US-Präsident Donald Trump für Donnerstag eine Pressekonferenz ein und kündigte dabei ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" an. Nach einem Bericht der US-Zeitung "New York Times", die sich auf drei mit den Plänen vertraute Informanten beruft, soll es um ein Abkommen mit Großbritannien gehen. Es wäre die erste Vereinbarung mit einem wichtigen Handelspartner der USA seit Trumps weitreichender Verhängung von Strafzöllen.

In der Berichtssaison stehen am Donnerstag allein aus dem Dax sechs Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick: Heidelberg Materials, Siemens Energy, Henkel (Henkel vz), Infineon, Rheinmetall und QIAGEN. Eine Fülle an Zahlen verarbeiten Anleger zudem von Unternehmen aus MDAX und SDAX.

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials habe klar besser als erwartet abgeschnitten, sagten Händler. Die Aktien zogen vorbörslich auf Tradegate um 2,5 Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist QIAGEN rechnet nach einem unverhofft starken Jahresstart auch im zweiten Quartal mit Auftrieb und kündigte neue Aktienrückkäufe an. Die Papiere verteuerten sich um 2,2 Prozent.

Ein schwacher Dollar und die US-Zollpolitik hinterlassen bei Infineon Spuren. Der Chiphersteller senkte die Prognose. Die Infineon-Anteile reagierten darauf mit minus 2,7 Prozent. Dagegen belasten den Energietechnikkonzern Siemens Energy die Zölle nur in begrenztem Maß. Das Kursplus für die Energy-Titel belief sich auf 2,3 Prozent.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigte die vorläufig veröffentlichten Zahlen sowie den Ausblick. Für die Aktien ging es um 0,8 Prozent hinauf. Auch der Konsumgüterkonzern Henkel blieb bei seiner Prognose. Die Henkel-Vorzüge gewannen 1,2 Prozent./ajx/mis