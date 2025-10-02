DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,49 -2,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.071 -0,4%Euro1,1741 +0,1%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.869 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel akzeptiert Trump-Plan: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung
Top News
HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor Inflationszahlen kaum verändert

30.09.25 08:18 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor Inflationszahlen kaum verändert | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.745,1 PKT 5,6 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich wie zu Wochenbeginn auch am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 23.755 Punkte. Sein europäischen Pendant, der EuroStoxx 50, wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

Wer­bung

An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoß zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.

Jede Woche bei "geschlossenem Betrieb" koste 0,2 Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum, kommentierte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Aktuell werde die USA von Piloten mit verbundenen Augen geflogen, und die Passagiere seien entsprechend unruhig.

Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag (14.00 Uhr) auf vorläufige Daten zur Inflation für September. Die Daten für wichtige Bundesländer werden bereits am Vormittag veröffentlicht.

Wer­bung

Im August hatte sich die Teuerungsrate in Deutschland insgesamt nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Unter anderem steigende Preise für Lebensmittel trieben die Teuerung wieder über die 2-Prozent-Marke. Nach Einschätzung von Volkswirten könnte sich die Inflation dort vorerst festsetzen.

Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) rechnen mit einem Anstieg der Jahresteuerungsrate. Dazu dürften höhere Benzin- und Dieselpreise beigetragen haben.

Mit Blick auf einzelne Unternehmen rückt die Hornbach Holding (HORNBACH) in den Fokus. Die Muttergesellschaft der Baumarktkette Hornbach hatte zwar den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal weiter gesteigert. Allerdings belasteten höhere Personalkosten das Ergebnis. Die Erlös- und Gewinnkennziffern blieben Händlern zufolge hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien notierten auf der Plattform Tradegate mehr als sieben Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag.

Wer­bung

Continental (Continental) sieht nach der Trennung von weiten Teilen seines bisherigen Geschäfts auch als reiner Reifenhersteller Chancen auf einen Verbleib im Dax. "Entwickeln sich die Reifen weiterhin so erfolgreich weiter, gibt es die Chance, im Dax zu bleiben", sagte Konzernchef Nikolai Setzer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Ob das am Ende reichen werde, um im deutschen Leitindex zu bleiben, werde die Zukunft zeigen. Auf Tradegate legten die Papiere moderat zu./la/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

08:18Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor Inflationszahlen kaum verändert
08:04Vor drohendem US-Shutdown: DAX vor zurückhaltender Eröffnung
08:00Börse kompakt: 10 Fakten für den Dienstag - US-Shutdown droht
08:00Trading Idee: DAX - Kurs auf 24.000 Punkte?
07:30Lufthansa-Stellenabbau, Lufthansa-Streckenstreichungen, Ryanair-Airbus-Flirt
07:25Continental-Aktie im Blick: Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltungen
07:06US-Shutdown droht: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen überwiegend im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Wolfspeed im Fokus
06:30Die Märkte nach der US-Zinssenkung: Wie können sich Anleger nun aufstellen?
mehr