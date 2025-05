Aktien Frankfurt Ausblick: Dax winkt versöhnlicher Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zur Eröffnung ein leichtes Plus verzeichnen. Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den DAX Gewinne von 0,1 Prozent auf 24.017 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der EuroStoxx (EuroStoxx 50) wird am Freitagmorgen 0,1 Prozent höher erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Beim Dax sei am Vortag die jüngste Gewinnserie gerissen, wobei dies gerade mal der vierte Verlusttag seit Ostern gewesen sei, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden." Die derzeit unterdurchschnittlichen Umsätze am deutschen Aktienmarkt signalisieren dem Experten zufolge, "dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen größeren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen".

An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach zwei schwächeren Tagen wenig getan. Im Fokus bleibt hier die steigende Staatsverschuldung und die maue Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der entsprechende Renditeanstieg strahlt auch auf andere Märkte und Anlageklassen ab.

Aus Unternehmenssicht sollte es am Freitag nachrichtlich ruhig zugehen. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Continental. Das Analysehaus Jefferies hatte die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Experte Michael Aspinall begründete dies mit dem zuletzt deutlichen Kursanstieg.

Wer­bung Wer­bung

Die Anteilsscheine von Amadeus Fire, Brenntag (Brenntag SE), Deutsche Bank, FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St), LANXESS, Salzgitter und W&W (WüstenrotWürttembergische) werden an diesem Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt./edh/jha/