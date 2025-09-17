Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Konsolidierung vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem festeren Wochenauftakt dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zur Eröffnung eher wieder schwerfällig zugehen. Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax (DAX) als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 23.778 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Im Fokus steht die am Dienstag beginnende und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endende US-Notenbanksitzung. Dafür könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", bemerkte Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend sei aber nicht die September-Sitzung selbst, sondern die Signale für die Zeit danach. Auf Notenbankchef Jerome Powell laste enormer Druck, auch wegen eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump. Im Streit um die Entlassung der Fed-Vorständin Lisa Cook hat Trump in der Nacht auf Dienstag vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

Auch aus Unternehmenssicht dürfte es ruhig zugehen, denn fundamentale Nachrichten sind am Dienstag bislang Mangelware. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Rheinmetall, die vorbörslich auf ein weiteres Rekordhoch zusteuern.

Die Papiere von Beiersdorf könnten unter einer gestrichenen Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies leiden. Die Marke Nivea kämpfe mit dem für die Aktie des Konsumgüterherstellers wichtigen Wachstum, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung der Aktie. Zudem erschienen die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch./edh/stk