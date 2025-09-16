Aktien Frankfurt: Dax freundlich zu Beginn 'entscheidender Woche'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Am frühen Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,52 Prozent höher bei 23.820,64 Punkten. Damit blieb er in der Mitte seiner September-Spanne, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann zuletzt 1,26 Prozent auf 30.556,00 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent bergauf.

"Aus charttechnischer Sicht steckt der deutsche Leitindex in einer Konsolidierung knapp unterhalb der 100-Tage-Linie fest", kommentierten die Experten der Schweizer Bank UBS. Zuletzt testete der Dax die mittelfristig wichtige Trendlinie erneut. Für etwas Unterstützung sorgten die moderat freundlich erwarteten US-Börsen. Wichtige, potenziell kursbewegende Konjunkturdaten stehen zum Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte vor einer entscheidenden Woche. Zunächst stehe am Dienstag der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richteten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Notenbank Fed ihren Leitzins senken wird. Einige wenige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Laut Charttechnik-Experte Christoph Geyer hält sich der Dax für den schwierigen Monat bislang recht gut, denn immerhin fänden im September die meisten Kursrückgänge und Crashs statt. "Diese bislang stabile Haltung schützt aber nicht davor, dass es noch einmal ungemütlich werden kann, bevor dann im Oktober die Jahresschlussrallye startet", schrieb Geyer in einem Marktkommentar.

Im Fokus stand vor allem die Rüstungs- und Luftfahrtbranche. Die Aktien von Rheinmetall kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt als einer der besten Dax-Werte 2 Prozent. Der Rüstungskonzern einigte sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf von deren Militärsparte NVL. Damit möchte sich Rheinmetall breiter aufstellen und den Marine-Bereich als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen.

Eine Überraschung ist die Transaktion nicht mehr, nachdem schon seit längerem darüber spekuliert worden war. Da beide Seiten Stillschweigen zum Kaufpreis vereinbart haben, sind die finanziellen Auswirkungen des Deals für Rheinmetall Händlern zufolge schwer einzuschätzen. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie schätzt diesen derweil ohne Berücksichtigung von Schulden auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro.

Im Kielwasser von Rheinmetall ging es auch für die zuletzt schwächelnden Titel der Branchenkollegen HENSOLDT und RENK im MDax wieder um 1,5 beziehungsweise 1,2 Prozent bergauf. Alle drei Titel liegen im bisherigen Jahresverkauf in ihren Indizes ganz vorn.

Bei Airbus (Airbus SE) standen ein Kursplus von 2,5 Prozent sowie einer der vorderen Dax-Plätze zu Buche. Die kanadische Bank RBC hob das Kursziel für die Aktien von 200 auf 220 Euro an und liegt damit nun etwas über dem aktuellen Kurs. Laut Experte Ken Herbert vertraut der Markt zunehmend auf die Unternehmensziele für die kommenden drei Jahre. Medienberichte, wonach der Flugzeugbauer noch 2025 eine Vereinbarung für eine europäische Satelliten-Allianz mit den Rüstungskonzernen Leonardo und Thales erreichen könnte, nannten Börsianer derweil eine Wiederholung früherer Meldungen.

Die Aktien von SMA Solar setzten mit gut 12 Prozent Plus ihre Erholung schwungvoll fort. Anfang September war der Kurs nach einer erneuten Gewinnwarnung um bis zu mehr als 30 Prozent eingebrochen. Die Anleger wurden am Montag angelockt davon, dass Unternehmenschef Jürgen Reinert zuletzt laut Mitteilung über die Börse Aktienpakete mit einem Gesamtvolumen von fast 209.000 Euro erworben hat. Gerade nach dem Fall auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai sei es ein gewisser Vertrauensbeweis, wenn ein Konzernchef zugreife, hieß es am Markt./gl/stk

