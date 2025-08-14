DAX24.212 +0,8%ESt505.385 +0,9%Top 10 Crypto16,81 +1,4%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.831 -0,1%Euro1,1701 +0,2%Öl66,27 +0,2%Gold3.359 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
PVA TePla-Aktie mit starker Trendwende: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage PVA TePla-Aktie mit starker Trendwende: PVA TePla mit verhaltenem ersten Halbjahr - Bessere Auftragslage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt: Dax macht jüngste Verluste wett - 'Optimismus ohne Grenzen'

13.08.25 14:46 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax macht jüngste Verluste wett - 'Optimismus ohne Grenzen' | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.212,5 PKT 187,7 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
21.681,9 PKT 296,5 PKT 1,39%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch seine Verluste der vergangenen drei Handelstage ausgeglichen. Positive Impulse kommen von erneut freundlich erwarteten US-Börsen, nachdem die US-Inflationsdaten für Juli am Vortag bereits für Rekorde an der Wall Street und Nasdaq gesorgt hatten. Auch die Börsen Asiens waren an diesem Morgen gestiegen, wobei auch der japanische Nikkei-225-Index (Nikkei 225) ein Rekordhoch erreichte. Hierzulande wurden außerdem weitere Quartalsberichte von Unternehmen überwiegend positiv aufgenommen.

Wer­bung

"Der Optimismus kennt aktuell keine Grenzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA habe am Vortag neue Nahrung erhalten. Nach den Inflationsdaten werde an den Finanzmärkten im Grunde fest mit Zinssenkung im September gerechnet.

Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 24.217 Punkte zu. Das vor rund einem Monat erreichte Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt erreichbar, auch wenn es im Bereich von 24.500 Punkten Widerstände gibt.

Der MDAX stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 31.106 Punkte, und auch europaweit zeigten sich die Börsen freundlich.

Wer­bung

Geopolitisch richtet sich der Fokus bereits auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin an diesem Freitag. Europäer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchten, dass die Zukunft der Ukraine dabei womöglich über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte.

Die Aufmerksamkeit galt zuvor aber erst einmal zahlreichen Quartalsberichten und Ausblicken. Im Dax meldete der Energieversorger Eon (EON SE) ein weitgehend wie erwartet ausgefallenes Halbjahr und bestätigte die Jahresziele. Der Fokus liegt laut JPMorgan jetzt vor allem auf der nächsten Regulierungsperiode für Stromnetze in Deutschland. Konstruktive Gespräche könnten nach Einschätzung der US-Bank im nächsten Jahr zur Vorlage der Jahreszahlen zu einer Anhebung der mittelfristigen Investitions- und Ergebniserwartungen führen. Die Aktie legte um 1,6 Prozent zu.

Dass die VW (Volkswagen (VW) vz)-Dachholding Porsche SE (Porsche Automobil vz) nach zuvor gekappten Jahreszielen bei VW und der Porsche AG (Porsche) ihre Ergebnisprognose nun ebenfalls senkte, überraschte nicht. Die Aktie legte um marktkonforme 0,8 Prozent zu.

Wer­bung

Brenntag (Brenntag SE) gaben dagegen nach detaillierten Zahlen am Dax-Ende um 1,6 Prozent nach. Die Baader Bank rät angesichts der Mitte Juli gesenkten Gewinnprognose des Chemikalienhändlers, an der Seitenlinie zu bleiben.

Im MDax waren Ströer (Ströer SECo) Schlusslicht mit minus 5,6 Prozent, was den tiefsten Stand seit November 2023 bedeutete. Der schwache deutsche Werbemarkt habe dem Werbedienstleister ein entsprechend schwaches zweites Quartal eingebrockt, hieß es am Markt. Nun wird erwartet, dass die durchschnittlichen Analystenschätzungen sinken werden.

Tui (TUI) sprangen unterdessen mit plus 7,5 Prozent auf ein Hoch seit Februar und nahmen die MDax-Spitze ein. Der Touristikkonzern hatte am Dienstagnachmittag Eckdaten vorgelegt und die Gewinnprognose angehoben. Daraufhin war die Aktie am Vortag bereits um 3,5 Prozent gestiegen.

Renk (RENK) profitierten mit plus 3,8 Prozent von vollen Auftragsbüchern des Rüstungszulieferers. Im SDAX sprangen nach vollzogenem Aktiensplit die Papiere des Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler (EckertZiegler) um 6,6 Prozent nach oben./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:46Aktien Frankfurt: Dax macht jüngste Verluste wett - 'Optimismus ohne Grenzen'
14:33Why Deutsche Bank says it’s time to short the 10-year Treasury
13:52Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit Kursgewinnen
12:30DAX - 10er-EMA weiter verteidigt, kurzfristig bullisch
12:25Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags im Plus
12:21Porsche SE: Holding plant Diversifikation in Rüstungsindustrie
12:07Aktien Frankfurt: Dax macht jüngste Verluste wett - Rekorde an US-Börsen stützen
11:18ROUNDUP: VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose - Rüstung im Visier
mehr