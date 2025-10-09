DAX24.660 +0,3%Est505.644 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.158 -0,9%Euro1,1617 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.041 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Dax steigt auf Rekordhoch

09.10.25 11:46 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax steigt auf Rekordhoch | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.660,5 PKT 63,4 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
48.580,4 PKT 845,5 PKT 1,77%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienindex DAX hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Dank moderater Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit knapp 24.709 Zählern den höchsten Kurs seiner Historie. Gegen Mittag betrug der Aufschlag 0,3 Prozent auf 24.670 Punkte.

Wer­bung

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen die Aktienbörsen ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor. Vor allem der KI-Megatrend sorgt rund um den Globus weiterhin für viel Kursfantasie.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 30.900 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent leicht zu.

Rückenwind erhält der Dax laut der Landesbank Helaba von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 am Vorabend weitere Rekorde aufgestellt hatten. In Japan hatte der Leitindex Nikkei ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt.

Wer­bung

Die Aktien von Gerresheimer brachen um 13 Prozent ein. Der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie kappte die Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal noch weiter.

Im Dax stiegen Airbus (Airbus SE) auf ein weiteres Rekordhoch, gaben die Gewinne dann aber wieder ab. Analysten lobten die Zahl der 73 im September ausgelieferten Flugzeuge. Auch Siemens Energy erreichten eine Höchstmarke. Hier setzen Anleger weiterhin auf den Megatrend Elektrifizierung, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Zudem äußerte sich die Bank RBC positiv zu den Aktien.

Die Papiere von HelloFresh verteuerten sich um neun Prozent. Die Bank UBS prognostizierte mit Blick auf die Umsätze des Kochboxenversenders eine Wende zum Besseren und riet daher zum Kauf der Aktien.

Wer­bung

Gesucht waren Technologie-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. Die Kursaufschläge für Aixtron (AIXTRON SE), JENOPTIK, Siltronic und Elmos (Elmos Semiconductor) Semiconductor reichten bis zu gut 5 Prozent./bek/mis

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com