DAX23.594 +1,0%ESt505.440 +1,3%Top 10 Crypto16,45 +0,8%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.495 +1,0%Euro1,1792 -0,2%Öl68,00 +0,1%Gold3.660 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 PUMA 696960 RENK RENK73 Aumovio AUM0V1 Plug Power A1JA81 Continental 543900 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Frankfurt: Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews

18.09.25 14:22 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.595,9 PKT 236,7 PKT 1,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich Nachrichten aus der US-Technologiebranche, welche auch den am Vortag durchwachsenen New Yorker Börsen wieder ordentlich Schwung geben dürften. Davor hatte schon die US-Zinssenkung vom Mittwochabend dem Dax geholfen.

Wer­bung

Der deutsche Leitindex beschleunigte seine am Vortag begonnene Erholung und gewann am frühen Nachmittag 1,15 Prozent auf 23.628,70 Punkte. Den Kursrutsch vom Dienstag hat er inzwischen großteils wettgemacht. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners sah erste Schnäppchenjäger am Werk. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag 0,75 Prozent auf 30.443,39 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,5 Prozent hoch.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen gesenkt - und zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte. Zudem stellten die Währungshüte für 2025 bis zu zwei weitere Zinsschritte nach unten und für 2026 eine weitere Senkung in Aussicht. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus.

Am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag vor allem Technologietitel gefragt. Dax-Schwergewicht SAP (SAP SE) und der Chipkonzern Infineon zählten mit Kursgewinnen von jeweils mehr als vier Prozent zu den Favoriten der Anleger im deutschen Leitindex. Im MDax und im Nebenwerte-Index SDAX belegten der Anlagenbauer Aixtron (AIXTRON SE) und der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic mit Kurssprüngen von 8 und 13 Prozent die Spitzenplätze.

Wer­bung

Neben der Aussicht auf weiter sinkende US-Zinsen profitierte die hiesige Tech-Branche vom milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Riesen NVIDIA beim strauchelnden Branchenkollegen Intel. Bei Intel zeichnet sich ein Kursfeuerwerk ab, und auch die Nvidia-Titel zogen vorbörslich an.

Ansonsten stand die Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental als separat an der Börse gelistetes Unternehmen im Fokus. Daher enthält der Dax am Donnerstag ausnahmsweise 41 statt 40 Titel. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Zum Handelsschluss wird der neue Einzelwert dann wieder aus dem Dax genommen.

Den Aktionären von Continental wurden die neuen Papiere automatisch in ihre Depots gebucht. Für jeweils zwei Continental-Aktien erhalten sie eine Aktie von Aumovio. Der Aktienkurs von Continental lag - unter Berücksichtigung der nötigen Bereinigung wegen der Abspaltung - zuletzt gut fünf Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Der erste Kurs der Titel von Aumovio lag bei 35 Euro - zuletzt schafften sie es mit 36,70 Euro sogar deutlich darüber. Dax-Spitzenreiter war Zalando mit plus 5,9 Prozent. Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat.

Wer­bung

Die Aktien von Verve Group setzten ihren Erholungstrend nach der Ankündigung eines weiteren Zukaufs fort. Mit einem Kursplus von 6,6 Prozent zählte die auf die Werbetechnologiebranche spezialisierte Softwareplattform zu den größten SDax-Gewinnern.

Dagegen ließ bei Puma (PUMA SE) die jüngste Übernahmefantasie etwas nach, wie ein Kursrückgang um 3,9 Prozent zeigte. Als Kurstreiber hatte sich zuletzt ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault erwiesen. Demzufolge laufen sich mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) zwei Interessenten bereits warm. Zudem hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch adidas gegeben. Analysten äußerten sich am Donnerstag eher skeptisch zu den dazu.

MDax-Schlusslicht KRONES büßte im Nachgang eines nicht überzeugenden Kapitalmarkttags weitere 5,4 Prozent ein, nachdem die Investmentbank Exane BNP sie auf "Neutral" abgestuft hatte./gl/stk

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

14:22Aktien Frankfurt: Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews
14:18Autosparte jetzt selbstständig: Conti-Ableger startet erfolgreich an der Börse
14:11DAX Prognose für Donnerstag, 18.09.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
13:15Aumovio: Bisherige Continental-Zulieferersparte mit starkem Börsendebüt
12:30DAX - Direkt Kurs auf 23.000 Punkte?
12:25Börse Frankfurt: Pluszeichen im DAX
12:25Nordex in fast lane with Mercedes-Benz deal
12:25Aumovio: Continental-Ableger an der Börse mit 3,5 Milliarden Euro bewertet
mehr