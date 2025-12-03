DAX23.806 +0,4%Est505.720 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,12 +1,2%Gold4.201 -0,1%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt noch etwas zu

03.12.25 09:11 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte ist es am deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts gegangen. Der Dax lag am Mittwoch im frühen Handel mit 0,3 Prozent im Plus bei 23.785 Zählern. Damit weitete der Leitindex die Gewinne vom Vortag noch etwas aus, setzt die Hängepartie unterhalb von 24.000 Zählern aber fort.

Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer Dax-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt".

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 29.568 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte etwas stärker zu./bek/stk

