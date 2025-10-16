Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit geringfügigen Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt bleibt mit minimalen Verlusten am Donnerstagmorgen weiter stabil auf hohem Niveau. In den USA waren Wall Street und Nasdaq im Anschluss an einen positiven Handelsstart am Vortag nach dem Handelsschluss in Europa leicht zurückgekommen, was der DAX mangels anderer wegweisender Impulse aktuell nachvollzieht. Kurz nach dem Börsenstart gab der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 24.141 Zähler nach. Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen gewann 0,3 Prozent auf 29.880 Punkte. Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50, zeigte sich prozentual unverändert mit 5.606 Punkten.

"Gegen ein weiteres Absacken kämpft der Dax bislang erfolgreich an", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets mit Blick auf die Charttechnik. Ein wichtiger Schritt sei dabei gewesen, dass die Marke von 24.162 Zählern am Vortag letztlich gehalten habe. "Hier befindet sich das 'Gap' vom 02. Oktober", also das Niveau, von dem aus es dem Börsenbarometer gelungen war, bis auf das Rekordhoch von 24.771 Punkte zu klettern. Solange sich daran nichts ändere, bleibt der Weg nach oben, auch über die bisherige Bestmarke hinaus, laut Utschneider offen.

Im hoch verschuldeten und von einer politischen Krise gebeutelten Nachbarland Frankreich stehen an diesem Tag allerdings die nächsten Misstrauensvoten auf der Agenda. Sie dürften von den Anlegern genau beobachtet werden, da sie die Börsen erschüttern könnten. Sebastien Lecornu habe jedoch gute Chancen, diese zu überstehen und Premierminister zu bleiben, erwartet Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Damit würde den Börsen die Hängepartie von Neuwahlen weiterhin erspart bleiben./ck/zb