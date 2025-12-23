DAX25.116 ±-0,0%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.431 -0,6%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Rekord dank starker Industrieaufträge

08.01.26 09:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.124,5 PKT 2,3 PKT 0,01%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagessprung über die Marke von 25.000 Punkten hat der Dax seinen Rekordlauf am Donnerstag mit starken deutschen Industriedaten im Rücken fortgesetzt. So war der Auftragseingang für die deutsche Industrie im Monat November überraschend hoch ausgefallen. Dadurch rückten eher triste Vorgaben der Übersee-Börsen in den Hintergrund. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten rund ein halbes Prozent auf einen Rekordstand von 25.199 Zählern.

Der MDAX zeigte sich mit minus 0,1 Prozent auf 32.045 Punkte kaum verändert. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gab ebenfalls um 0,1 Prozent nach und stand damit bei 5.917 Punkten.

In Deutschland stiegen die Auftragseingänge für das verarbeitende Gewerbe um deutliche 5,6 Prozent im Vergleich zum Oktober, wobei es bereits in den zwei Monaten zuvor deutliche Zuwächse bei den Neubestellungen gegeben hatte. "Der leichte Aufwärtstrend der vergangenen Monate scheint sich zu bestätigen. Die Talsohle dürfte durchschritten sein", freute sich denn auch Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research über die "endlich einmal wieder guten Nachrichten für die Industrie".

An den New Yorker Börsen indes waren am Vorabend nach anfänglichen Rekorden von Dow Jones Industrial und S&P 500 die Indizes unter Druck geraten. Und wieder einmal waren es Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die verunsicherten. So kündigte Trump etwa an, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürften. Zudem fordert er einen drastischen Anstieg der US-Verteidigungsausgaben für 2027 und setzte wegen der ihm zufolge zu langsamen Aufrüstung damit die US-Rüstungsunternehmen unter Druck.

Sie sollen bis auf Weiteres die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe einstellen und die Gelder stattdessen in ihre Kapazitäten zu stecken, wenn es nach Trump geht. In den USA hatten Aktien wie die von Northrop Grumman oder Lockheed Martin bereits mit Kursverlusten um die 5 Prozent reagiert./ck/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

